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Выборы-2019: голосование в тюрьмах на Донбассе проходит без нарушений

Выборы-2019: голосование в тюрьмах на Донбассе проходит без нарушений

КИЕВ. 31 марта. УНН. Наблюдатели в следственных изоляторах и исправительных колониях, расположенных на территории Луганской и Донецкой областей, не выявили никаких правонарушений на выборах Президента. В то же время сами заключенные заверили, что их избирательные права никто не нарушал. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Лично я был в Бахмутском следственном изоляторе, Торецкой и Селидовской исправительных колониях, а мои подчиненные посетили Старобельский и Мариупольский следственные изоляторы, Приазовскую исправительную колонию, были также на участке в Лисичанский больнице и других учреждениях. Мы охватили все места лишения свободы на территории Луганской и Донецкой областей и промониторили все участки закрытого типа. Я могу сказать, что никаких правонарушений не было обнаружено. На момент, когда мы были на этих участках, наблюдатели никаких нарушений не фиксировали", - рассказал Лисянский.

Он также добавил, что лично общался с заключенными, и те рассказывали, что их избирательные права никто не нарушал и не заставлял голосовать.

"Для людей с ограниченными возможностями были оборудованы специальные кабинки для голосования. Мы их видели. А к заключенным, которые находились на больничном в медицинском учреждении в местах лишения свободы, члены избирательных комиссий ходили с ящиками", - отметил представитель Уполномоченного по правам человека.

Как сообщал УНН, в ЦИК поступило 11 жалоб о нарушениях на выборах.

Напомним, сегодня было 285 обращений граждан о нарушении избирательных прав.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Донбасс, омбудсмен, тюрьма, Луганск и Луганская область
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