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Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

Два корабля НАТО вошли в порт Одессы

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады "Торонто" (Toronto) и испанских военно-морских сил "Санта Мария" (Santa Maria) - из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) в понедельник, 1 апреля, утром, зашли и пришвартовались на морском вокзале Одесского морского порта. Об этом УНН сообщила менеджер по связям с общественностью Одесского морпорта Евгения Прокопец.

"Канадский корабль стал в 8 утра, а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале", - сообщила она.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о канадском фрегате "Торонто" и испанском фрегате "Санта Мария", в пресс-службе порта ответили утвердительно.

Напомним, с 28 на 29 марта три корабля НАТО вошли в Черное море.

Фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибыли в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО в течение нескольких суток.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Одесса и Одесская область, порт, корабль
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