В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение дня голосования 31 марта работники Государственной пограничной службы не пустили в Украину 80 иностранных граждан. Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии корреспонденту УНН.

"За прошедшие сутки, в общем, 80 человек не пустили в Украину на разных участках - это и авиационные пункты пропуска, и автомобильные, по всей линии границы", - отметил Слободян.



По его словам, из-за снижения пассажиропотока в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущей неделей ситуация на всех участках границе 31 марта было абсолютно стабильна.



Напомним, в течение вчерашнего дня в Украине на пунктах пропуска западного участка границы уменьшился пассажиропоток.



Количество граждан, которые пересекают административную черту с оккупированным Крымом уменьшилась по сравнению с прошлой неделей. Также уменьшился пассажиропоток в зоне ООС.