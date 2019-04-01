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В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
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На выборы в Украину приехало более 200 иностранных журналистов, 5 не пропустили через границу

На выборы в Украину приехало более 200 иностранных журналистов, 5 не пропустили через границу

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Для освещения выборов в Украине приехало более 200 иностранных журналистов, пятерых не пропустили через границу. Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии корреспонденту УНН.

"В целом, по состоянию на 31 марта, в Украину въехали около 1700 иностранных наблюдателей и более 200 журналистов. Были факты, раньше, когда мы отказали в пересечении границы трем представителям СМИ Российской Федерации и двум чехам, которые не имели соответствующей аккредитации для работы во время выборов", - сообщил Слободян.

По его словам, абсолютное большинство из них планирует уехать из Украины завтра, 2 апреля.

Напомним, 31 марта, в день голосования, в Минске на зарубежный участок для выборов Президента Украины избирательная комиссия не пустила представителей российских СМИ.

25 марта Украина не пустила итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марку Иннаро, работающего в России, для освещения выборов Президента страны.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, пограничники, журналисты

В тексте упоминаются

Слободян Олег
Слободян Олег
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