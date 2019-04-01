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Иностранные журналисты и наблюдатели планируют уехать из Украины 2 апреля

Иностранные журналисты и наблюдатели планируют уехать из Украины 2 апреля

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Иностранные журналисты и наблюдатели планируют покинуть территорию Украины уже завтра, 2 апреля. Об этом сообщил советник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян в комментарии корреспонденту УНН.

"По предварительной информации, большинство из них планирует покинуть Украину второго апреля, то есть завтра", - отметил Слободян.

По его словам, по состоянию на утро 1 апреля, информации об отъезде иностранных наблюдателей и журналистов в ГПСУ не было. "Все они находились в Украине", - отметил Слободян.

Напомним, 31 марта, в день голосования, в Минске на зарубежный участок для выборов Президента Украины избирательная комиссия не пустила представителей российских СМИ.

25 марта Украина не пустила итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марку Иннаро, работающего в России, для освещения выборов Президента страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, пограничники, журналисты, наблюдатели

В тексте упоминаются

Слободян Олег
Слободян Олег
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