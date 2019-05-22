Эксперты МВФ продолжают встречи с представителями власти
КИЕВ. 22 мая. УНН. Сейчас эксперты Международного валютного фонда продолжают свои встречи с представителями власти в Украине. Об этом УНН сообщили в представительстве МВФ в Украине.
"Представительство МВФ в Украине информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями власти", - ответили в представительстве на вопрос журналиста о том, сократила ли миссия Фонда график пребывания в Украине.
В МВФ в то же время не уточнили, будет ли миссия пересматривать программу сотрудничества с Украиной.
Как сообщал УНН, миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу в Украине.
Миссия должна была находиться в Украине в течение двух недель. Эксперты планировали пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом и вопрос восстановления наказания за незаконное обогащение.