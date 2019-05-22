Регистрация | Вход |
USD: 26,11 -0,0904  EUR: 29,14 -0,1167 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 22 мая 2019 14:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
С прошлого года Украина выдала более 70 человек иностранным государствам
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9960
Версия для печати

Эксперты МВФ продолжают встречи с представителями власти

Эксперты МВФ продолжают встречи с представителями власти

КИЕВ. 22 мая. УНН. Сейчас эксперты Международного валютного фонда продолжают свои встречи с представителями власти в Украине. Об этом УНН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

"Представительство МВФ в Украине информирует, что эксперты МВФ продолжают свои встречи с представителями власти", - ответили в представительстве на вопрос журналиста о том, сократила ли миссия Фонда график пребывания в Украине.

В МВФ в то же время не уточнили, будет ли миссия пересматривать программу сотрудничества с Украиной.

Как сообщал УНН, миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу в Украине.

Миссия должна была находиться в Украине в течение двух недель. Эксперты планировали пересмотр действующей программы сотрудничества между Украиной и Фондом и вопрос восстановления наказания за незаконное обогащение.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина, встреча, власть
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.