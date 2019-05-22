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Эксперт: парламент превращается в антипрезидентскую силу

Эксперт: парламент превращается в антипрезидентскую силу

КИЕВ. 22 мая. УНН. Отказ Верховной Рады рассматривать президентские законопроекты говорит о конфликте между Президентом и парламентом. Такое мнение высказал политолог Виктор Небоженко в комментарии журналисту УНН.

"Это конфликт между президентом и парламентом. Это очень похоже, но не хочется, на начало конфликта 1993 между Ельциным и председателем парламента. Тот факт, что парламент отказался не только голосовать, но и даже регистрировать законопроекты в повестку дня говорит о том, что парламент превращается в антипрезидентскую силу", - отметил Небоженко.

По его словам, может сложиться ситуация, когда Верховная Рада обратится к народу с просьбой ее защитить.

"Вчера на совещании в Администрации Президента они договорились о компромиссе. Получается, что руководители фракций Верховной Рады обманули Президента Зеленского", - сказал Небоженко.

Он добавил, что теперь Президенту надо каким-то образом заставить Кабмин профинансировать выборы, хотя вполне вероятно, что и Кабмин выступит против.

Напомним, сегодня Верховная Рада провалила включения в повестку дня президентских законопроектов.

Как сообщал УНН, обнародовано текст законопроекта о выборах: отмена мажоритарке и закрытые партийные списки.

Ранее был обнародован проект закона "О публичных закупках".

Источник: УНН
Теги: выборы, законопроект, Президент
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