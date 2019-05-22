Мать пленного моряка: Россия считает наших сыновей террористами

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 22 мая. УНН. Мать одного из военнопленных украинских моряков Владислава Костишина Людмила рассказала, что в России их считают террористами и захватчиками. Женщина призвала всех помочь донести до властей РФ, что моряки являются военнопленными. Об этом она сказала в эксклюзивном комментарии УНН.

"Я от имени всех мам обращаюсь к вам, чтобы их поддержать, чтобы донести России, что наши парни являются военнопленными и помочь вернуть их домой", - сказала Людмила Костишина.

Она отметила, что пленными морякам не оказывается медицинская помощь.

"Уже полгода наши парни сидят там, они молодые, а их дни таким образом уходят... Россия называет их террористами-захватчиками, в то время как все мировое сообщество считает их военнопленными. И сами они на каждом суде говорят, что они военнопленные", - добавила она.

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Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряка арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

Напомним, 17 апреля суд в Москве продлил арест всем 24 военнопленным морякам. В ЕС отреагировали, заявив об ожидании от России немедленного и безусловного освобождения украинских моряков.

Как сообщал УНН, в середине апреля Украина подала в Международный трибунал по морскому праву с просьбой принять временные меры и обязать Россию освободить украинских моряков и корабли.

Решение международного трибунала по украинским морякам ожидается 25 мая.