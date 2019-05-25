В Закарпатской ОГА назвали необходимую сумму для ликвидации последствий паводка

КИЕВ. 25 мая. УНН. Для ликвидации последствий паводка, от которого пострадала Закарпатская область, по предварительным подсчетам, нужно около 100 млн грн на восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей, дамб. Об этом в комментарии УНН рассказал и.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

"Есть поврежденные в результате паводка гидротехнические сооружения, насыпи, дамбы. Для их восстановления нужно много денег - примерно 100 млн грн, по предварительным подсчетам", - рассказал он.

Точная сумма убытков будет озвучена через несколько недель, добавил Галас.

"Вчера в районах, пострадавших от паводка, были созданы комиссии. Они начинают по специальной методике, разработанной правительством, документировать объекты, которые повреждены. Это работа на несколько недель, и только тогда мы получим окончательную картину средств, которые нам нужны", - сообщил он.

Сегодня на Закарпатье остаются подтопленными около сотни дворов, рассказал чиновник.

"Домов подтопленных уже нет. Там где была вода - она сошла, или выкачана. Около 500 га сельхозугодий подтоплены, дороги уже все свободны", - отметил он.

В подтопленных районах Закарпатья ситуация стабилизируется, говорит Галас.

"По основных реках пошел спад, серьезный спад. Это очень хорошо, потому что если бы еще немножко - могли бы быть новые подтопления. Впрочем, наряду с этим, новые грозы в некоторых районах проходят. Поэтому, вероятно, еще будет подниматься уровень воды в тех реках, где он опустился. Мы надеемся, что обойдется без новых подтоплений", - резюмировал он.

Напомним, на Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно уходит.

Как сообщал УНН, в правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтоплений.