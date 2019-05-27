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С начала года в Украину не пустили более 3 тыс. россиян

С начала года в Украину не пустили более 3 тыс. россиян

КИЕВ. 27 мая. УНН. С начала 2019 году в Украину не пустили более 3000 граждан Российской Федерации. Об этом журналисту УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"С начала года (не пустили в Украину - ред.) 3400 граждан Российской Федерации", - отметил Демченко.

В целом, по его словам, отказ в пересечении государственной границы Украины в 2019 году получило 16300 человек.

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Напомним, в пункте пропуска "Ужгород" в автомобиле, которым управлял гражданин Чехии, нашли арбалет, стрелы к нему и нож с лезвием длиной 27 см.

Как сообщал УНН, пограничники задержали иностранцев, которые пытались попасть в страны ЕС .

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пограничники, запрет
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