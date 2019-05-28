В "Народном фронте" считают нужным закон, который нормирует импичмент

КИЕВ. 28 мая. УНН. "Народный фронт" считает законопроект о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует порядок импичмента, важным. Об этом сообщил журналисту УНН глава фракции Максим Бурбак.

"Когда мы увидим подготовленный законопроект ко второму чтению, ведь мы в первом чтении за него голосовали, тогда будем определяться. Мы считаем, что законопроект о временных следственных комиссиях как инструмент для обеспечения контроля функций парламента нужен", - сказал Бурбак в ответ на вопрос, поддержит ли фракция законопроект во время заседания Верховной Рады в четверг.

По его словам, важно увидеть, в каком состоянии он дойдет до второго чтения. Ведь там более тысячи поправок.

Напомним, парламент планирует в четверг рассмотреть и принять законопроект о ВСК № 1098, который урегулирует порядок импичмента в Украине.

В ВО "Батькивщина" сообщили, что фракция намерена голосовать за законопроект о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует вопрос импичмента.

В БПП также намерены поддержать законопроект об урегулировании порядка импичмента.