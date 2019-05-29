БПП планирует завтра определиться с позицией по отставке Гройсмана

КИЕВ. 29 мая. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" еще не рассматривала вопрос об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель председателя фракции Алексей Гончаренко.

"Фракция еще не рассматривала этот вопрос. Мы его наверное рассмотрим завтра утром на заседании, но его еще не назначили", - отметил нардеп, отвечая на вопрос, планирует фракция поддержать отставку Гройсмана в четверг, 30 мая.



Кроме того, он добавил, что заседание фракции состоится завтра в 9:00. Кроме того, на заседание приглашено Владимира Гройсмана.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.



Как сообщал УНН, ВО "Батькивщина" во время заседания Верховной Рады в четверг, 30 мая, будет голосовать за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.