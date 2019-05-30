Последние украинские моряки с судна Sea Shark вернулись из Египта

КИЕВ. 30 мая. УНН. Еще 9 украинских моряков с судна Sea Shark, которые ранее содержались египетскими военными, прибыли в Украину. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

Так, на вопрос, вернулись ли сегодня в Украину еще 9 украинских моряков, которые ранее содержались египетскими военными, Кирилич ответил: "Да".

Ранее УНН сообщал, что все украинские моряки с судна "Sea Shark", задержанного в декабре прошлого года в Египте, оставили базу Военно-морских сил государства.

Напомним, судно Sea Shark с грузом нефти с декабря 2018 содержалось ВС Египта. Экипаж состоял из 31 человека, среди которых - 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один - гражданин Азербайджана. По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.

Первые две группы моряков вернулись в Украину 27 и 28 мая.