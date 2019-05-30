Регистрация | Вход |
USD: 26,68 0,2772  EUR: 29,77 0,2142 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 30 мая 2019 10:13
Получить тестовый доступ
Заседание ВР
Эксклюзивные новости УНН
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
4185
Версия для печати

Последние украинские моряки с судна Sea Shark вернулись из Египта

Последние украинские моряки с судна Sea Shark вернулись из Египта

КИЕВ. 30 мая. УНН. Еще 9 украинских моряков с судна Sea Shark, которые ранее содержались египетскими военными, прибыли в Украину. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

Так, на вопрос, вернулись ли сегодня в Украину еще 9 украинских моряков, которые ранее содержались египетскими военными, Кирилич ответил: "Да".

Ранее УНН сообщал, что все украинские моряки с судна "Sea Shark", задержанного в декабре прошлого года в Египте, оставили базу Военно-морских сил государства.

Напомним, судно Sea Shark с грузом нефти с декабря 2018 содержалось ВС Египта. Экипаж состоял из 31 человека, среди которых - 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один - гражданин Азербайджана. По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец.

Первые две группы моряков вернулись в Украину 27 и 28 мая.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, моряки, ВМС, Египет
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.