В ОБСЕ подтвердили отправку наблюдателей на внеочередные выборы в ВР

КИЕВ. 30 мая. УНН. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ уже получило от украинских властей приглашение на досрочные выборы в парламент и планирует отправить столько же наблюдателей, как и на выборы Президента Украины. Об этом сказала в комментарии корреспонденту УНН пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андрушс (Katya Andrusz).

"БДИПЧ уже получило приглашение от украинских властей и, безусловно, будет наблюдать за досрочными парламентскими выборами. Поскольку это происходит вскоре после президентских выборов, дополнительная оценка не будет проводиться, и формат предстоящей наблюдательной миссии будет таким же, как и предыдущая", - сказала Андрушс.

"БДИПЧ запросило 100 долгосрочных наблюдателей и 750 краткосрочных наблюдателей, но окончательное число зависит от того, как много решит отправить каждая страна (член ОБСЕ - ред.)", - добавила она.



Как сообщал УНН, ЦИК зарегистрировала 20 общественных организаций в качестве наблюдателей на внеочередных выборах.