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Комитет по нацбезопасности пока не получал проекты постановлений об отставке Полторак и Грицака

Комитет по нацбезопасности пока не получал проекты постановлений об отставке Полторак и Грицака

КИЕВ. 30 мая. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны пока не получал проекты постановлений об отставке с должности министра обороны Степана Полторака и Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник в комментарии корреспонденту УНН.

"Проекты постановлений поступили на председателя Верховной Рады, он рассматривает и расписывает на комитет. Пока нам не поступали документы", - отметил Винник.

По его словам, решение комитета в этом вопросе будет иметь сугубо рекомендательный характер, поскольку окончательно определяться по поводу отставок нардепы будут в сессионном зале.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Минобороны, Верховная Рада, отставка, Степан Полторак, комитет, Василий Грицак
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