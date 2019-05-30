Ситника не вызывали на допрос в ГБР относительно незаконного вмешательства в выборы США

КИЕВ. 30 мая. УНН. Директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника не вызывали на допрос в Государственный бюро расследований в рамках уголовного производства относительно незаконного вмешательства в выборы США 2016 года. Об этом сообщили в ГБР в ответ на информационный запрос УНН.

"Сообщаем, что следователи Государственного бюро расследований директора Национального антикоррупционного бюро Украины Сытника А. С. в рамках уголовного производства относительно незаконного вмешательства в выборы США 2016 года на допрос не вызывали", - говорится в сообщении.

При этом, в ГБР сообщили, что пока досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Напомним, ГБР открыло производство в отношении директора НАБУ Сытника по ст. 111 ч. 1 (Государственная измена). В заявлении о преступлении, кроме руководителя Бюро также фигурирует и посол США Мари Йованович.

Ранее в ГБР сообщили, что вскоре Бюро объявит текущие результаты расследования уголовного производства по факту вмешательства председателя Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в выборах президента США.