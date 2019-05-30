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Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина

Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Климкина

Павел Климкин

КИЕВ. 30 мая. УНН. Комитет по иностранным делам утвердил постановление об отставке Павла Климкина с должности министра иностранных дел. Об этом сообщил член Комитета по иностранным делам Владимир Арьев в комментарии корреспонденту УНН.

"Сегодня было заседание, и это постановление утвердили", - отметил Арьев.

По его словам, комитет рекомендует парламенту рассмотреть отставку Климкина, впрочем когда этот вопрос может быть включен в повестку дня Рады, пока неизвестно.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина.

Источник: УНН
Теги: отставка, Павел Климкин, комитет, политика
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