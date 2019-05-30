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Новые политические партии имеют небольшие шансы пройти в Раду - социолог

Новые политические партии имеют небольшие шансы пройти в Раду - социолог

КИЕВ. 30 мая. УНН. У новых политических партий небольшие шансы преодолеть 5% барьер на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Об этом в комментарии УНН сказала директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"Партии, которые сейчас в опросе не доходят до 2%, не говоря уже до 1%, очевидно, не пройдут. Тем более выборы будут досрочными, в период летних отпусков, когда они вообще не смогут донести ни себя, ни своих программ", - отметила Бекешкина.
Она добавила, что таким партиям важно во время избирательной кампании дать о себе знать, если у них есть планы на далекую перспективу.

По словам Бекешкиной, среди новых партий есть возможность преодолеть 5% барьер у партии Вакарчука, поскольку он известный человек, и уже сейчас в опросах его партия  набирает 4,6%.

"Партия мэров" может иметь такие перспективы, потому что мэры имеют у себя хорошую поддержку. Однако, хватит ли им, скажем, Одессы и Харькова, тем более, что не вся Одесса и Харьков будут за них голосовать ", - добавила Бекешкина.

Как сообщал УНН, мэры украинских городов объединяются для похода в парламент.

Источник: УНН
Теги: выборы, политика
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