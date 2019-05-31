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Полиция открыла 11 производств о нарушениях в отношении выборов в Раду

Полиция открыла 11 производств о нарушениях в отношении выборов в Раду

КИЕВ. 31 мая. УНН. Полиция открыла 11 производств о нарушениях в отношении выборов в Верховную Раду. Об этом УНН сообщает со ссылкой данные МВД.

За прошедшие сутки, 30 мая, в полицию поступило два сообщения о нарушении избирательного законодательства - в Луганской и Донецкой областях. По факту нарушения в Донецкой области открыто производство по ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка).

Кроме того, 29 мая, в полицию поступило два сообщения о нарушениях в избирательном процессе - в Днепропетровской и Киевской областях. По факту нарушения в Киевской области полиция открыла уголовное провадженння по ч. 1 ст. 191 УК Украины (Присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением).

Сегодня, 31 мая, по данным МВД, сообщений о нарушении избирательного законодательства в полицию не поступало.

В общем, с 24 мая, с начала кампании, связанной с выборами в Верховную Раду, в полицию поступило 25 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, открыто 11 уголовных производств.

Напомним, в период выборов зарегистрировано более 11 тысяч сообщений о нарушениях.

Источник: УНН
Теги: выборы, ВР, полиция, МВС, нарушение
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