Большинство судей КСУ считают указ Зеленского о роспуске Рады неконституционным

КИЕВ. 31 мая УНН. Большинство судей Конституционного суда Украины считают указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным. Об этом УНН сообщил источник в КСУ.

Источник отметил, что в настоящее время позиция судей Конституционного суда Украины относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского не изменилась и они продолжают считать, что данное решение не соответствует главному закону страны.

Напомним, сообщал, что КСУ планирует рассмотреть представление нардепов о роспуске парламента в начале июня, а фактически 2/3 судей придерживаются мнения, что данный указ Президента не соответствует норме Конституции.

КСУ начнет рассматривать дело о конституционности роспуска парламента 4 июня .

Как сообщал УНН, в КСУ поступило представление нардепов относительно роспуска парламента.



Напомним, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.



Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.



Как сообщал УНН, в Конституционный суд Украины поступило представление нардепов о роспуске парламента.