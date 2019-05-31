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Комитет рассмотрит проекты постановлений об отставке Полторака и Грицака на следующей неделе

Комитет рассмотрит проекты постановлений об отставке Полторака и Грицака на следующей неделе

КИЕВ. 31 мая. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны на следующей неделе рассмотрит проекты постановлений об отставке с должности министра обороны Степана Полторака и Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник в комментарии журналисту УНН.

"Следующая пленарная неделя, будем работать по этому вопросу", - отметил Винник.

Напомним, ранее Иван Винник сообщил, что решение комитета в этом вопросе будет иметь сугубо рекомендательный характер, поскольку окончательно определяться по поводу отставок будут нардепы в сессионном зале.

Напомним, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, а также об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ВР, Минобороны, отставка, Степан Полторак, комитет, Василий Грицак

В тексте упоминаются

Полторак Степан
Полторак Степан
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