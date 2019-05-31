В МИД рассказали, где проголосовать за рубежом на внеочередных выборах в Верховную Раду

КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время внеочередных выборов в Верховную Раду, украинские граждане, проживающие за границей, смогут проголосовать так же, как и на выборах Президента - на 101 заграничном избирательном участке в 72 странах мира. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины.

"По состоянию на 30 мая этого года, на постоянной основе существует 101 заграничный избирательный участок в 72 странах мира", - отметили в министерстве.



По информации МИД, 99 заграничных избирательных участков создано при посольствах и консульствах Украины: больше участков образовано в Германии - 5, в Италии, Польши и США - по 4, еще два участка образовано при воинских частях (формированиях), дислоцированных за пределами Украины: в демократической Республике Конго и в Косово.



Перечень зарубежных избирательных участков в пресс-службе посоветовали искать на веб-странице МИД.



Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины рассказал о порядке включения в списки избирателей на заграничном избирательном участке.