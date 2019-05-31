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Суд перенес заседание по иску Коломойского к НБУ и ПриватБанку на 7 июня

Суд перенес заседание по иску Коломойского к НБУ и ПриватБанку на 7 июня

КИЕВ. 31 мая. УНН. Хозяйственный суд Киева перенес заседание по делу по иску предпринимателя Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и ПриватБанку на 7 июня. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Национального банка Украины.

"Сегодня суд решил перенести заседание на 7 июня. До этого суд потребовал от Национального банка предоставить документы по поводу кредитов рефинансирования с 2000 по 2017 год - за 17 лет. Поскольку получение этой информации требует больше времени сейчас перенесли заседание на 7 число", - отметили в НБУ.

По данным регулятора, заседание касалось иска бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского о признании недействительными 5 кредитных договоров рефинансирования и 5 договоров личного поручительства перед Национальным банком по этим кредитным договорам.

При этом в пресс-службе добавили, что сейчас Нацбанк проводит работу по подготовке востребованных судом документов.

Напомним, 10 мая сообщал, что Хозяйственный суд Киева во время подготовительного заседания по иску бывшего акционера ПриватБанка Игоря Коломойского в Национальный банк Украины о кредитных договорах, заключенных до национализации ПриватБанка, решил объединить все 5 исков в одно дело.

Источник: УНН
Теги: ПриватБанк, суд, НБУ, дело
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