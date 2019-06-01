В МИД рассказали о мерах по подготовке участков за рубежом к выборам в Раду

КИЕВ. 1 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины вместе с зарубежными дипломатическими учреждения начало работу по обеспечению проведения внеочередных выборов в Верховную Раду за рубежом. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины.

"МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины начата работа по обеспечению проведения выборов за рубежом", - сообщили в министерстве.



В частности, отмечают в МИД, в настоящее время принимаются меры:

1) по подбору кандидатур в состав участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков и формирование соответствующего представления для внесения в Центральную избирательную комиссию;

2) по созданию надлежащих условий для осуществления избирательными комиссиями зарубежных избирательных участков их полномочий.

Так, согласно законодательству Украины, органы исполнительной власти, их должностные лица обязаны содействовать избирательным комиссиям в реализации их полномочий: предоставлять необходимые помещения в соответствии с нормами, установленными законодательством или соответствующими решениями Центральной избирательной комиссии, принятыми во исполнение требований законодательства, содействие в обустройстве этих помещений; обеспечивать их охрану, а также охрану избирательных бюллетеней и другой избирательной документации; предоставлять в соответствии с установленными Центральной избирательной комиссией нормами и перечнем транспортные средства и средства связи (с оплатой услуг по их установке и подключению), оборудование, инвентарь, оргтехнику, подлежащие возврату после прекращения деятельности избирательных комиссий.



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Согласно законодательству, руководители зарубежных дипучреждений, воинских частей, дислоцированных за пределами Украины, где образованы зарубежные избирательные участки, обеспечивают эти участки необходимыми помещениями для голосования, пригодными для обустройства и нормативов, установленных Центральной избирательной комиссией;

3) по проведению информационно-разъяснительной работы среди граждан Украины, которые проживают или находятся за границей, относительно основных принципов законодательства по выборам народных депутатов Украины, возможности реализации избирательных прав за рубежом, заблаговременного представления заявлений для включения в списки избирателей;

4) по актуализации данных консульского учета граждан Украины и соответствующего уточнения данных избирателей в Государственном реестре избирателей;

5) по разработке оптимальных графиков и маршрутов доставки избирательных материалов и т. д.



Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины рассказало о порядке включения в списки избирателей на зарубежном избирательном участке.