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Главный военный прокурор сегодня проведет совещание из-за видео об аннексии Буковины

Главный военный прокурор сегодня проведет совещание из-за видео об аннексии Буковины

Анатолий Матиос

КИЕВ. 4 июня. УНН. Совещание по инициативе Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса состоится сегодня, сообщает УНН.

Совещание начнется в 11:00. На нем будут присутствовать представители МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ.

Напомним, 30 мая в сети появилось провокационное видео, на котором Румыния захватывает часть Черновицкой и Одесской областей, после того, как Россия начинает полномасштабную агрессию против Украины.

Главный военный прокурор отреагировал на видео и пообещал внести информацию в Единый реестр досудебных расследований за посягательство на территориальную целостность украинского государства.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Румыния, Генштаб, Матиос, расследование
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