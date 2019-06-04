Главный военный прокурор сегодня проведет совещание из-за видео об аннексии Буковины

КИЕВ. 4 июня. УНН. Совещание по инициативе Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса состоится сегодня, сообщает УНН.

Совещание начнется в 11:00. На нем будут присутствовать представители МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ.

Напомним, 30 мая в сети появилось провокационное видео, на котором Румыния захватывает часть Черновицкой и Одесской областей, после того, как Россия начинает полномасштабную агрессию против Украины.

Главный военный прокурор отреагировал на видео и пообещал внести информацию в Единый реестр досудебных расследований за посягательство на территориальную целостность украинского государства.