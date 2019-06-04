Стало известно воинское звание Баканова

КИЕВ. 4 июня. УНН. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины и и.о. главы СБУ Иван Баканов имеет звание лейтенанта. Об этом УНН стало известно из собственных источников после первого брифинга Баканова.

Воинское звание лейтенанта в.и.о. председателя СБУ получил несколько дней назад. Сделано это было для того, чтобы Баканов получил возможность быть назначенным на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

Также известно, что Баканов не служил и не состоял на воинском учете.

Напомним, Зеленский назначил Баканова первым заместителем председателя СБУ 22 мая.

Известно, что Иван Баканов родом из Кривого Рога. Окончил Академию труда и социальных отношений в Киеве. С 25 января 2013 он является руководителем ООО "Квартал 95", а с 27 декабря 2013 - руководителем ООО "Студия Квартал-95".