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В Регламентном комитете ожидают голосования по законопроекту о ВСК уже завтра утром

В Регламентном комитете ожидают голосования по законопроекту о ВСК уже завтра утром

КИЕВ. 5 июня. УНН. Голосование по законопроекту о временных следственных комиссиях, который, в том числе, нормирует процедуру импичмента, состоится уже завтра, 6 июня, во время утреннего заседания парламента. Такой прогноз озвучил заместитель председателя по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Олег Куприенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Прогнозирую голосования в первой половине четверга (6 июня - ред.)", - отметил Куприенко.

По его словам, для рассмотрения остальных поправок к законопроекту 1098 у нардепов есть полдня сегодня, 5 июня, а также завтрашнее утро.

Впрочем, за вчерашний день парламентарии рассмотрели менее 400 правок из 1600.

Напомним, по прогнозу спикера ВРУ Андрея Парубия, в четверг, 6 июня, в первой половине дня состоится голосование по законопроекту 1098 о ВСК, после чего, с обеда, Рада перейдет к рассмотрению Избирательного кодекса.

Народные депутаты Украины за вчерашний пленарный день рассмотрели 396 поправок к законопроекту о временных следственных комиссиях, который в том числе содержит нормы об импичменте.

Источник: УНН
Теги: голосование, законопроект, ВРУ, ВСК ВР
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