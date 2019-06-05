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В ГПУ не исключают, что Портнова будут еще допрашивать по делу Евромайдана

В ГПУ не исключают, что Портнова будут еще допрашивать по делу Евромайдана

КИЕВ. 5 июня. УНН. Вчера, экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрей Портнов, был на допросе в ГПУ относительно дела о преступлениях во время Майдана. Однако, в ГПУ не исключают, что его могут вызвать снова. Об этом журналисту УНН сообщил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Горбатюк, подтвердил что Портнов был, вчера на допросе в ГПУ относительно дела о преступлениях во время Майдана.

"Портнов был на допросе в майдановском производстве", - ответил Горбатюк на вопрос, был ли вчера на допросе в ГПУ Портнов.

Также он отметил, что его могут вызвать повторно на допрос.

"Думаю да, но решают следователи с прокурорами", - ответил Горбатюк на вопрос, планируют Андрея Портнова еще вызвать  на допрос.

Портнов написал у себя в Telegram-канал, что 4 июня был на двух допросах в ГПУ.

"Друзья, информирую, сегодня в течении пяти часов побывал сразу на двух допросах Генеральной прокуратуре. Это немного отвлекает, но сигналов и намеков не распознаю. Мы продолжаем заниматься Порошенко и его преступным гнездом", - написал Портнов.

Это уже не первый допрос экс-заместителя главы АП Януковиче. Так на допросе, по возвращении в Украину, он был 22 мая.

Источник: УНН
Теги: ГПУ
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