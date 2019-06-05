Регистрация | Вход |
USD: 27,21 0,2521  EUR: 30,59 0,4425 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 05 июня 2019 17:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары
Следующая неделя начнется с гроз и 30-градусной жары
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2085
Версия для печати

Отчет ВСК по Гандзюк перенесли на следующую сессионную неделю

Отчет ВСК по Гандзюк перенесли на следующую сессионную неделю

КИЕВ. 5 июня. УНН. Временная следственная комиссия по убийству Екатерины Гандзюк будет отчитываться в Верховной Раде Украины на следующей сессионной неделе - с 18 по 21 июня. Об этом сообщил народный депутат Украины, глава ВСК по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других общественных активистов Борислав Береза в комментарии корреспонденту УНН.

"Сейчас идет процесс формирования финальной версии отчета, и затем, как нам обещают, предоставят возможность на следующей сессионной неделе отчитаться", - отметил Береза.

По его словам, таким образом, ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк будет отчитываться в парламенте в период с 18 по 21 июня.

Напомним, Временная следственная комиссия Верховной Рады по убийству Екатерины Гандзюк и нападениям на других общественных активистов планирует обнародовать отчет своей деятельности в парламенте в период с 4 по 7 июня.

Как сообщал УНН, 31 июля прошлого года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВСК ВР, Екатерина Гандзюк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.