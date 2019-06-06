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Законодательство Украины о проведении профилактических прививок требует урегулирования - Богомолец

Законодательство Украины о проведении профилактических прививок требует урегулирования - Богомолец

КИЕВ. 6 июня. УНН. Законодательство Украины, регулирующее вопросы проведения профилактических прививок, является несовершенным и требует урегулирования, поскольку в нем параллельно существуют взаимоисключающие нормы. Об этом журналисту УНН сообщила председатель Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Богомолец, отметила что в законодательстве Украины, которое регулирует вопросы проведения профилактических прививок, присутствуют недостатки.

"Да, основами законодательства Украины об охране здоровья и Гражданским Кодексом установлено, что любое медицинское вмешательство является добровольным и проводится исключительно с согласия гражданина, в том числе и профилактические прививки, которые также являются медицинским вмешательством. В то же время Законом Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" и "О защите населения от инфекционных болезней "установлено, что профилактические прививки согласно календарю профилактических прививок, являются обязательными", - сообщила Богомолец.

Кроме того, в законе Украины "О защите населения от инфекционных болезней" (ст. 12), также заложены две взаимоисключающие нормы: об обязательности прививок и возможность отказа от них, что не влечет за собой никаких правовых последствий. Поэтому, требует урегулирования вопроса о недопущении сужения прав и ограничения законных интересов ребенка на охрану здоровья и на образование.

"При этом важно обеспечить цивилизованный баланс между правами каждого человека и необходимостью защиты общественного здоровья", - отметила Богомолец.

Напомним, Верховный Суд запретил ребенку, который не имеет необходимых профилактических прививок, посещать дошкольное учебное заведение.

Источник: УНН
Теги: Украина, здоровье, закон
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