БПП еще не определился относительно поддержки законопроекта о незаконном обогащении

КИЕВ. 6 июня. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" еще не определилась, будет ли поддерживать законопроект о незаконном обогащении. Об этом сообщил народный депутат Украины, член фракции БПП Алексей Гончаренко в комментарии корреспонденту УНН.

"Еще не определились, нет повестки дня", - сообщил Гончаренко.



Напомним, 3 июня Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о незаконном обогащении.

Впоследствии текст этого законопроекта был обнародован на сайте парламента.

В АП разъяснили, что подан в Верховную Раду Президентом Украины Владимиром Зеленским законопроект о восстановлении наказание за незаконное обогащение топ-чиновников вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц.

Как сообщал УНН, Комитет рекомендовал ВР рассмотреть законопроект Зеленского о незаконном обогащении.