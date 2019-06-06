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ГПУ сообщила Ющенко о подозрении в присвоении "Межигорья"

ГПУ сообщила Ющенко о подозрении в присвоении "Межигорья"

КИЕВ. 6 июня. УНН. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении третьему президенту Украины Виктору Ющенко в злоупотреблении служебным положением и завладении государственным комплексом "Межигорье". Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии корреспонденту УНН.

"24 мая было составлено и письменно отправлено сообщение о подозрении Ющенко в злоупотреблении служебным положением и завладении государственным комплексом "Межигорье", зданием, землей, общей стоимостью 40 млн грн", - отметила Сарган.
Она добавила, что это все инкриминируется части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Агентстве по розыску и менеджменту активов выбрали управляющим "Межигорье" ООО "Скомпани".

Как сообщал УНН, в Окружной административный суд Киева поступил иск, в котором истец просит суд запретить Тендерному комитету АРМА заключать договор с ООО "Скомпани" на управление активами резиденции "Межигорье".

Напомним, 18 декабря 2018 УНН сообщал, что управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовит подозрение президенту Украины 2005 - 2010 годов Виктору Ющенко.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Межигорье, подозреваемый
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