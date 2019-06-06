БПП не определился с позицией в отношении увольнения Грицака, Полторака и Климкина

КИЕВ. 6 июня. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" еще не определилась с позицией относительно отставок председателя СБУ Василия Грицака, министра обороны Степана Полторака и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом журналисту УНН сообщил народный депутат Украины, член фракции БПП Алексей Гончаренко.

"Партия обсуждает вопрос, когда у нас есть повестка дня. Насколько я знаю, на сегодня нет такого повестки дня. Когда оно будет, партия будет обсуждать и определяться", - отметил Гончаренко.



Напомним, в среду, 5 июня, Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел.



В то же время, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поручил парламенту определиться путем голосования относительно проекта постановления об увольнении председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.



Как сообщал УНН, в Верховную Раду Украины поступили проекты постановлений об освобождении от должности министра обороны Степана Полторака, об освобождении от должности председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, а также об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина.