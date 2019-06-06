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Туск удовлетворён встречей с Зеленским

Туск удовлетворён встречей с Зеленским

КИЕВ. 6 июня. УНН. У Президента Европейского совета Дональда Туска считают позитивной и содержательной встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе европейского лидера.

"В более общем плане о встрече я могу сказать, что она была и позитивной, и содержательной", - сообщили в пресс-службе.

В ответ на вопрос журналиста, заметил ли Туск "похожую риторику" Зеленского и пятого Президента Петра Порошенко, собеседник ответил, что пресс-служба "не в праве комментировать чужие речи".

"Они говорят сами за себя", - отметили у Туска.

Напомним, 5 июня в Брюсселе состоялась встреча Зеленского и Туска.

Согласно пресс-службе Администрации Президента, на встрече Зеленский заявил, что "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта".

Позже пресс-секретарь пятого Президента Святослав Цеголко обвинил Зеленского в плагиате, указывая именно на абзац из выступления Порошенко.

В АП в ответ заявили, что инициировали служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления Зеленского на брифинге с Туском и выступления Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".

Администрация заявила, что работники МИД, которые готовили тезисы для брифинга Зеленского, параллельно продолжали работать на Порошенко. В АП также сообщили, что "расценивают это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко".

Источник: УНН
Теги: Петр Порошенко, Дональд Туск, Владимир Зеленский
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