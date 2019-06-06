Регистрация | Вход |
USD: 26,93 -0,2768  EUR: 30,32 -0,2763 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 06 июня 2019 13:27
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР: СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ ЭКС-ТОРНАДОВЦЕВ
Эксклюзивные новости УНН
Отец заместителя АП Рябошапки вынужден был судиться с сыном за алименты
Отец заместителя АП Рябошапки вынужден был судиться с сыном за алименты
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12150
Версия для печати

Жителей столичного региона предупредили о грозе

Жителей столичного региона предупредили о грозе

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемой грозы до конца текущих суток. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"Во второй половине дня и до конца дня 6 июня грозовые, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщал УНН, непогода в Украине в ночь на 6 июня оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, штормовое предупреждение, Укргидрометцентр
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.