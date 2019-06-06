Жителей столичного региона предупредили о грозе

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Киевской области объявили штормовое предупреждение из-за ожидаемой грозы до конца текущих суток. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.

"Во второй половине дня и до конца дня 6 июня грозовые, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Как сообщал УНН, непогода в Украине в ночь на 6 июня оставила обесточенными 80 населенных пунктов в семи областях, больше всего - в Херсонской и Черкасской областях.