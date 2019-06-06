КИЕВ. 6 июня. УНН. ВО "Батькивщина" будет поддерживать законопроект о незаконном обогащении. Об этом журналисту УНН сообщил первый заместитель руководителя фракции Сергей Соболев.

"Конечно, будет", - сказал Соболев на вопрос, будет ли "Батькивщина" поддерживать законопроект относительно незаконного обогащения.

Он пояснил, что этот законопроект включает в себя предложения других 9 законопроектов, которые подали в Верховную Раду, один из которых президентский.

"Когда есть два-три законопроекта, то уже проваливается решения, поэтому было принято решение депутатами различных фракций и групп, входящих в соответствующий профильный комитет, доработать все законопроекты, включая президентский, и внести в единый согласованный", - пояснил Соболев.

Таким образом, был разработан законопроект с буквой "Д" (доработанный), именно его сегодня внесли в повестку дня Верховной Рады, другие - не прошли.

Напомним, Рада включила в повестку дня законопроект о незаконном обогащении.