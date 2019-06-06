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С начала года в Израиль не пустили более 1900 украинцев

С начала года в Израиль не пустили более 1900 украинцев

КИЕВ. 6 июня. УНН. С начала 2019 году в Израиль не пустили более 1900 украинцев. Об этом рассказал журналисту УНН спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За прошедшие сутки Израиль не пропустили 20 граждан Украины, а с начала года 1910 человек", - сообщил Демченко.

По его словам, отказ в пересечении украинской границы получили только 605 граждан Израиля.

"Почему они (израильская сторона - ред.) удерживают такое количество отказов в отношении граждан Украины объяснить я не могу. Со своей стороны предвзятого отношения к гражданам Израиля на границе Украины нет", - отметил спикер.

Напомним, в посольстве назвали главную причину отказов во въезде в Израиль украинском.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Израиль
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