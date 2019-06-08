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Кривонос прокомментировал сотрудничество с новым секретарем СНБО

Кривонос прокомментировал сотрудничество с новым секретарем СНБО

Сергей Кривонос

КИЕВ. 8 июня. УНН. Необходимо, чтобы в Украине ценили людей по профессионализму, а не по преданности. Об этом журналисту УНН сказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос, комментируя сотрудничество с новым секретарем СНБО.

"Сотрудничество идет. Мы работаем, все у нас нормально. Я еще раз подчеркиваю, я не служу президентам. Да, у меня есть главнокомандующий, но я служу народу и своему государству ... Я ценю людей не по преданности, а по профессионализму. И я хочу, чтобы в нашем государстве подход к людям был по профессионализму. к сожалению, примеры исторические и примеры действующие показывают, что у нас людей ценят по преданности", - отметил Кривонос.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил секретарем СНБО бывшего министра финансов Александра Данилюка.

Как сообщал УНН, Данилюк рассказал о своем видении работы СНБО.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Украина, Александр Данилюк
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