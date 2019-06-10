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За месяц до ПЦУ не присоединилась ни одна парафия

За месяц до ПЦУ не присоединилась ни одна парафия

КИЕВ. 10 июня. УНН. Уже более месяца в Украине в Православную церковь Украины не перешел ни один приходской храм УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

Так, по состоянию на сегодняшний день в ПЦУ перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП. Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 8 мая - перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области.

Как сообщал УНН, в ПЦУ перешло лишь 4% приходов Украины.

Напомним, по словам священника ПЦУ Ивана Сидора, главной причиной замедления перехода церквей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православной церкви Украины является разделение украинской церкви, которое длилось веками.

Источник: УНН
Теги: Украина, религия, Автокефалия, Томос, ПЦУ
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