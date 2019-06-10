Эксклюзив: Политика
Понедельник, 10 июня 2019, 14:47 • Саша Картер • 2310
С начала года Украина запретила въезд 645 россиянам
КИЕВ. 10 июня. УНН. С начала года органы охраны государственной границы запретили въезд в Украину 645 гражданам РФ. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Администрации Государственной пограничной службы Украины.
"С 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 4345 лицам, из них 645 гражданам РФ", - отметили в администрации.
В ГПСУ также сообщили, что сегодня принято к исполнению поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину относительно 3137 человек, из них 583 - граждане РФ.
Как сообщал УНН, Украина и Израиль договорились об уменьшении отказов гражданам в пересечении границы.
Источник: УНН