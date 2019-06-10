С начала года Украина запретила въезд 645 россиянам

КИЕВ. 10 июня. УНН. С начала года органы охраны государственной границы запретили въезд в Украину 645 гражданам РФ. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

"С 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 4345 лицам, из них 645 гражданам РФ", - отметили в администрации.



В ГПСУ также сообщили, что сегодня принято к исполнению поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину относительно 3137 человек, из них 583 - граждане РФ.



Как сообщал УНН, Украина и Израиль договорились об уменьшении отказов гражданам в пересечении границы.