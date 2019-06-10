ГПСУ усилила охрану границы с Молдовой

КИЕВ. 10 июня. УНН. По всему участку украинского-молдавской границы усилена охрана. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Усиление происходит сейчас за счет резервов от начальника юго-регионального управления, привлечены дополнительные силы для охраны как зеленого участка так и для осуществления контроля на пунктах пропуска", - сообщил Слободян.

По его словам особое внимание обращают на центральную часть молдавской границы.



"Также уточнена взаимодействие со Службой безопасности Украины, Национальной гвардией и Нацполицией о проведении контрразведывательных мероприятий и иных действий", - отметил пресс-секретарь.



Как сообщал УНН, в СБУ заявили об усилении контрразведывательной режима на въезде в Молдову.