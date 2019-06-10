Более 22 тысячам человек запрещен въезд в Украину

КИЕВ. 10 июня. УНН. Органы охраны государственной границы по состоянию на апрель 2019 года запретили въезд в Украину более 22 тыс. лицам, в том числе более 3 тыс. гражданам России. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

"По состоянию на апрель месяц 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 22003 лицам, из них 3396 граждан РФ", - сообщили в ГПСУ.



В ведомстве также отметили, что в настоящее время выполняются поручения уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину 14139 лицам, из них 5684 граждан РФ.



Как сообщал УНН, за последнюю неделю количество россиян, которым отказали во въезде в Украину выросло на 230 человек.