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С начала года Украина запретила въезд 4345 лицам

С начала года Украина запретила въезд 4345 лицам

КИЕВ. 11 июня. УНН. С начала года органы охраны государственной границы запретили въезд в Украину более 4 тыс. лицам. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Администрации Государственной пограничной службы Украины.

"С 2019 года органами охраны государственной границы запрещен въезд в Украину 4345 лицам, из них 645 гражданам РФ", - отметили в администрации.

В ГПСУ также сообщили, что сегодня принято к исполнению поручений уполномоченных государственных органов о запрете въезда в Украину относительно 3137 человек, из них 583 - граждане РФ.

Как сообщал УНН, Украина и Израиль договорились об уменьшении отказов гражданам в пересечении границы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, запрет
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