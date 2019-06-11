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ГПСУ: ситуация на границе с Молдовой спокойная

ГПСУ: ситуация на границе с Молдовой спокойная

КИЕВ. 11 июня. УНН. На украинско-молдавской границе ситуация пока спокойная. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

"За время усиленного режима к счастью никаких чрезвычайных происшествий не было, пока все спокойно", - сообщил Слободян.

По словам представителя ГПСУ, случаев противоправных действий против пограничников не зафиксировано. Подозрительных лиц не было замечено.

Как сообщалось ранее, государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы с Молдовой .

Как сообщал УНН, в СБУ заявили об усилении контрразведывательной режима на въезде в Молдову.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Молдова, пограничники, безопасность
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