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В профильном комитете сомневаются в возможности рассмотрения вопроса отставки Луценко

В профильном комитете сомневаются в возможности рассмотрения вопроса отставки Луценко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, определенный главным по рассмотрению представления Президента об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора, планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в среду, 19 июня, впрочем из-за занятости его членов на заседании может не быть кворума. Об этом сообщил секретарь Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко в комментарии корреспондент УНН.

"Каким будет решение комитета, мне сказать сложно, поскольку многие депутаты сейчас работают в избирательных округах, и я думаю, что там просто не будет кворума", - отметил Геращенко.

По его словам, заседание комитета состоится в среду, 19 июня, в 15:00.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Источник: УНН
Теги: ВР, Юрий Луценко, комитет, политика, увольнение
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