В профильном комитете сомневаются в возможности рассмотрения вопроса отставки Луценко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, определенный главным по рассмотрению представления Президента об увольнении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора, планирует рассмотреть этот вопрос на заседании в среду, 19 июня, впрочем из-за занятости его членов на заседании может не быть кворума. Об этом сообщил секретарь Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Антон Геращенко в комментарии корреспондент УНН.

"Каким будет решение комитета, мне сказать сложно, поскольку многие депутаты сейчас работают в избирательных округах, и я думаю, что там просто не будет кворума", - отметил Геращенко.



По его словам, заседание комитета состоится в среду, 19 июня, в 15:00.



Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.