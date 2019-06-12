Фракция "Батькивщины" поддержит увольнение Климкина и назначение Пристайко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Фракция ВО "Батькивщина" планирует поддержать представление Президента об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначение на эту должность Вадима Пристайко. Об этом сообщил заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина", народный депутат Украины Сергей Соболев в комментарии корреспонденту УНН.

"Без сомнения, наша фракция поддержит и увольнение Климкина, и назначение Пристайко", - отметил Соболев.

По его словам, фракция считает, что Климкин непосредственно ответственный за провал в отношениях с соседними странами в Евросоюзе - Польшей, Румынией и Венгрией.

"Его слабая политика, как и слабая внешняя политика Порошенко, к сожалению, из наших лучших друзей сделала тех, с кем у нас довольно прохладные отношения", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил, что фракция, в том числе, рекомендовала новому Президенту назначить на должность главы МИД Вадима Пристайко, поскольку его кандидатуру рекомендовал член фракции Борис Тарасюк.

Напомним, вчера в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Кроме того, вчера же в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.