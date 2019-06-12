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Фракция "Батькивщины" поддержит отставку Луценко

Фракция "Батькивщины" поддержит отставку Луценко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Фракция ВО "Батькивщина" будет голосовать за представление Президента об отставке Юрия Луценко с должности Генерального прокурора. Об этом сообщил заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина", народный депутат Украины Сергей Соболев в комментарии корреспонденту УНН.

"Наша фракция однозначно будет голосовать за отставку Луценко, мы не голосовали за его назначение, мы постоянно требовали, чтобы на должности Главного прокурора был и специалист, и профессионал, и по крайней мере порядочный человек. К сожалению, этого так и не произошло, поэтому мы надеемся на то, что эта отставка произойдет ", - отметил Соболев.

По его словам, Юрий Луценко не просто не имеет юридического образования и профессионально не соответствует занимаемой должности, но и полностью политически ангажирован, поэтому использует должность Генпрокурора для решения "вопросов своего кума" - президента Петра Порошенко для расправы с политическими оппонентами.

Кроме того, по мнению фракции "Батькивщина" Луценко "провалил" все ключевые дела по топ-коррупционерам и уголовным авторитетам.

"Луценко, я уверен, еще будет отвечать за развал правоохранительной системы, за торговлю делами, за то, что прокуратура занималась политическими расправами, а не борьбой с организованной преступностью, с коррупцией", - подчеркнул нардеп.
При этом он напомнил, что Луценко заставил и новые антикоррупционные органы выяснять отношения между собой вместо того, чтобы защищать интересы государства.

Напомним, вчера в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Источник: УНН
Теги: Батькивщина, голосование, отставка, Юрий Луценко, политика
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