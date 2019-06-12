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БПП еще не определилась с позицией по увольнению Луценко, Климкин и назначению Пристайко

БПП еще не определилась с позицией по увольнению Луценко, Климкин и назначению Пристайко

КИЕВ. 12 июня. УНН. Фракция "Блок Петра Порошенко" еще не определилась со своей позицией по поддержке представлений Президента об увольнении Юрия Луценко с должности Генпрокурора, освобождение Павел Климкин с должности министра иностранных дел и назначение на его место Вадима Пристайко. Об этом сообщил заместитель председателя фракции БПП, народный депутат Украины Алексей Гончаренко в комментарии корреспондент УНН.

"Эти вопросы будут решаться на заседании фракции. На эту минуту ее нет", - отметил Гончаренко.

По его словам, заседание фракции происходят перед началом сессионной недели.

Напомним, вчера в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначения на эту должность замглавы АП Вадима Пристайко.

Кроме того, вчера также в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об освобождении от должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, БПП, голосование, Павел Климкин, Юрий Луценко, политика, увольнение

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
Климкин Павел
Климкин Павел
Пристайко Вадим
Пристайко Вадим
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