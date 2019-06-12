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КПВВ "Золотое" на Донбассе продолжает работать только с украинской стороны

КПВВ "Золотое" на Донбассе продолжает работать только с украинской стороны

КИЕВ. 12 июня. УНН. Ситуация с КПВВ "Золотое" в Луганской области неизменна. Оно продолжает работать только со стороны подконтрольной Украины территории, однако пропуск людей и автомобилей через него не производится. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"КПВВ "Золотое" не работает. То есть с украинской стороны оно готово, пограничники на нем дежурят, но незаконные вооруженные формирования оккупированных территорий не осуществляют пропуск на этом КПВВ", - отметил Лисянский.

Итак, по словам Лисянского, КПВВ "Золотое" не работает исключительно по причине того, что НВФ и оккупационная администрация неподконтрольной территории Луганской области не пропускают туда людей.

Напомним, планировалось, что 24 марта украинская сторона на Донбассе попытается открыть КПВВ "Золотое".

При этом, российские оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности, что делало невозможным открытие КПВВ "Золотое".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ
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