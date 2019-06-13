Регистрация | Вход |
USD: 26,40 0,1029  EUR: 29,89 0,1245 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 13 июня 2019 14:55
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно
Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно
Показать еще
Публикации RSS
Эксклюзив: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9855
Версия для печати

Фракция "Оппоблока" на следующей неделе определится по увольнениям Луценко и Климкина

Фракция "Оппоблока" на следующей неделе определится по увольнениям Луценко и Климкина

КИЕВ. 13 июня. УНН. Фракция "Оппозиционный блок" на следующей неделе определится относительно того, поддерживать ли отставки Генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщил член депутатской фракции Игорь Шурма в комментарии журналисту УНН.

"Фракция всегда собирается накануне заседания, это будет не раньше, чем во вторник. При обсуждении моя позиция будет за то, чтобы поддержать инициативу об увольнении", - сказал Шурма на вопрос, будет ли фракция поддерживать отставку Генпрокурора Юрия Луценко, а также главы МИД Павла Климкина.

Комментируя кадровые назначения, в том числе и Вадима Пристайко - министром иностранных дел, народный депутат отметил, что фракция "Оппозиционный блок" будет обсуждать возможность не принимать участие в таких голосованиях.

"Данный вопрос будет рассматриваться. Моя личная позиция - я за то, чтобы все кадровые вопросы, которые рассматриваются по назначению, чтобы мы участия не принимали, поскольку мы не в коалиции и не будем нести ответственность за те кандидатуры, которые идут на должность", - добавил Шурма.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначении на эту должность замглавы АП Вадима Пристайко.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде также зарегистрирован проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Источник: УНН
Теги: ВР, Оппозиционный блок, фракции, Павел Климкин, Юрий Луценко

В тексте упоминаются

Луценко Юрий
Луценко Юрий
Климкин Павел
Климкин Павел
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.