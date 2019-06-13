Фракция "Оппоблока" на следующей неделе определится по увольнениям Луценко и Климкина

КИЕВ. 13 июня. УНН. Фракция "Оппозиционный блок" на следующей неделе определится относительно того, поддерживать ли отставки Генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщил член депутатской фракции Игорь Шурма в комментарии журналисту УНН.

"Фракция всегда собирается накануне заседания, это будет не раньше, чем во вторник. При обсуждении моя позиция будет за то, чтобы поддержать инициативу об увольнении", - сказал Шурма на вопрос, будет ли фракция поддерживать отставку Генпрокурора Юрия Луценко, а также главы МИД Павла Климкина.

Комментируя кадровые назначения, в том числе и Вадима Пристайко - министром иностранных дел, народный депутат отметил, что фракция "Оппозиционный блок" будет обсуждать возможность не принимать участие в таких голосованиях.

"Данный вопрос будет рассматриваться. Моя личная позиция - я за то, чтобы все кадровые вопросы, которые рассматриваются по назначению, чтобы мы участия не принимали, поскольку мы не в коалиции и не будем нести ответственность за те кандидатуры, которые идут на должность", - добавил Шурма.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначении на эту должность замглавы АП Вадима Пристайко.

Как сообщал УНН, в Верховной Раде также зарегистрирован проект постановления Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.